NEPLP сможет ограничивать и отключать и интернет-ресурсы, связанные с пропагандой Кремля

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) сможет на основании оценки служб безопасности ограничивать и отключать и интернет-ресурсы, которые распространяют дезинформацию и пропаганду Кремля, рассказал о коалиционной договоренности министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение).

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По словам Витенбергса, это будет еще один шаг на пути к сплочению общества и государственной безопасности, поскольку очевидно, что "это война не только на фронте, но и в информационном пространстве".

Сегодня Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) принял решение запретить на территории Латвии ретрансляцию 18 российских телеканалов, связанных с Gazprom Media Holding. Решение связано с тем, что некое предприятие, связанное с Gazprom Media Holding, фигурирует в санкционных списках Агентства по контролю за иностранными активами США.

В дальнейшем в Латвии не будут ретранслироваться такие каналы, как "ТНТ-Comedy", "ТНТ 4", "THT4 International", "ТНТ", "THT Music", "FRIDAY International", "Телеканал КХЛ", "Кинопремьера", "КИНОСВИДАНИЕ", "Мужское кино", "Ля-минор ТВ", "Авто Плюс — Телеканал Авто-Плюс", "Ностальгия", "Живи!", "Кто есть кто", "Малыш-ТВ", "Русская ночь", "Zee TV".