NEPLP за ряд нарушений аннулировал лицензию Radio PIK
Foto: LETA

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) аннулировал разрешение на вещание программе предприятия PIKAL UN PARTNERI “Radio PIK”. Это связано с тремя грубыми нарушениями, допущенными в эфире радио.

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В первом случае радио было оштрафовано за распространение грубых и неприличных выражений. В другом эпизоде шла речь о призыве к военному конфликту и свержению государства в эфире аналитической передачи. В третьем случае радио не обеспечило разнообразие мнений в аналитических дискуссионных передачах.

Кроме того, с 17 по 27 августа 2020 года, перед выборами в Рижскую думу, в эфире радио участниками дискуссии были в большинстве своем члены одной политической силы, отражающие мнения и позицию этой политической силы. Таким образом, радио нарушило закон о предвыборной агитации.

Суд оставил решения NEPLP неизменными и радио было оштрафовано в сумме на 18 500 евро. Предприятие до сих пор не заплатило штраф. Аннулирование лицензии на вещание вступит в силу 5 июля. Это значит, что радио больше нельзя будет услышать в эфире, но это не останавливает его работу.

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