NEPLP закупил технологии для выявления сайтов с пиратским контентом; начато 7 дел в отношении "фильмов в интернете"

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) сообщил о внедрении мощного программного обеспечения, которое позволит Латвии более успешно вести мониторинг сайтов, предлагающих просмотр телепередач и ретрансляцию фильмов. Отмечается, что в Латвии жители чаще всего смотрят "пиратские" телепередачи в интернете, заходя на действующие из России и Украины сайты.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Наша цель — обеспечить равные правила работы для всех участников медиа-рынка и защитить их от нелегальных действий, которые вредят конкуренции и развитию рынка", — пояснил руководитель NEPLP Ивар Аболиньш.

Он также отметил, что Совет сотрудничает с Госполицией и обществом "За легальное содержание", выявляя интернет-порталы, противоправно предлагающие как российские, так и латвийские каналы. За прошлый год было констатировано 48 таких сайтов, в январе этого года было начато уже 7 новых делопроизводств.