NEPLP закупил технологии для выявления сайтов с пиратским контентом; начато 7 дел
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Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) сообщил о внедрении мощного программного обеспечения, которое позволит Латвии более успешно вести мониторинг сайтов, ведущих ретрансляцию телепередач без соответствующего разрешения. Отмечается, что в Латвии жители чаще всего смотрят "пиратские" телепередачи в интернете, заходя на действующие из России и Украины сайты.

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"Наша цель — обеспечить равные правила работы для всех участников медиа-рынка и защитить их от нелегальных действий, которые вредят конкуренции и развитию рынка", — пояснил руководитель NEPLP Ивар Аболиньш.

Он также отметил, что Совет сотрудничает с Госполицией и обществом "За легальное содержание", выявляя интернет-порталы, противоправно предлагающие как российские, так и латвийские каналы. За прошлый год было констатировано 48 таких сайтов, в январе этого года было начато уже 7 новых делопроизводств.

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