NEPLP запретил ПБК ретранслировать новости LTV7
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В четверг Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) отклонил предложение разрешить передавать новости на русском языке телеканала LTV7 на "Первом Балтийском канале", сообщил LETA член NEPLP Янис Эглитис.

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Эглитис пояснил, что в четверг совет провел голосование по просьбе ПБК транслировать новости LTV7 на русском языке с целью охвата большей аудитории меньшинства, которой LTV7 не достигает. Как сообщил Эглитис, ПБК был очень заинтересован в трансляции новостного контента, потому что своих новостей после закрытия программы "Латвийское время" ни на латышском, ни на русском языках уже больше года нет.

По мнению Эглитиса, нет оснований сомневаться в качестве ПБК, поскольку телепрограмма действует в Латвии на законных основаниях.

По словам члена совета, это было стратегической ошибкой NEPLP, недальновидным действием, поскольку передача новостей LTV7 в программе ПБК также дала бы возможность значительно поднять рейтинги общественному телеканалу.

"Для LTV7 важно повышать рейтинги, а также предоставлять качественную информацию меньшинствам, в том числе о ситуации с Covid-19 и вакцинациях, чтобы была доступна информация, альтернативная кремлевским новостям", — сказал Эглитис.

Напомним, чтобы укрепить латвийское информационное пространство и обеспечить доступность достоверной, объективной и актуальной информации для населения в связи с ограничением Covid-19, NEPLP разработал критерии для передачи новостей и информационных аналитических программ, производимых Латвийским телевидением и Латвийским радио на другие электронные носители бесплатно.

Председатель NEPLP Иврас Аболиньш объяснил, что ПБК было отказано потому, что канал получил штраф 16 000 евро за распространение достоверной информации о Covid-19. В ретранслируемых передачах говорилось, что это не очень заразная инфекция, и что от вируса спасает селедка. Поэтому было решено, что нельзя передавать медиа, распространяющему недостоверную информацию, новости с достоверной информации.

В то же время, подчеркнул Аболиньш, ищутся решения, как донести содержание LTV7 до как можно более широкого круга представителей нацменьшинств.

Как сообщалось, 28 января было решено на время ЧС дать коммерческим медиа право транслировать содержание местных общественных СМИ.

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