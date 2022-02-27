NEPLP запретил ретранслировать в Латвии российский телеканал РБК

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил ретранслировать на территории Латвии российский телевизионный канал РБК.

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Как заявил агентству ЛЕТА председатель NEPLP Ивар Аболиньш, решение принято в связи с нарушениями, которые напрямую угрожают национальной безопасности Латвии, и вступает в силу немедленно. Ретрансляция телеканала в Латвии запрещена на три года.

Аболиньш сообщил, что NEPLP продолжает работу по защите информационного пространства Латвии. В понедельник, 28 февраля, могут быть приняты новые решения.

Как сообщалось, за несколько последних дней в связи с вторжением России на территорию Украины в Латвии прекращена трансляция ряда российских пропагандистских каналов.

Ретрансляцию российских телепрограмм прекратили платформа "Go3", спутниковое телевидение "Home3" и телекоммуникационная компания "Baltcom".

В "TV3 Group" агентству ЛЕТА сообщили, что прекращена трансляция не только каналов "ПБК Литва" и "ПБК Эстония", которым НСЭСМИ аннулировал лицензии, но и российских телеканалов "Мир", "СТС", "Охота и рыбалка", "RTVi" и "TVCi". Всем абонентам в странах Балтии оператор подключит международные каналы новостей "Euronews", "BBC World News" и "Current Time".

"Baltcom" в дополнение к запрещенным НСЭСМИ каналам "Беларусь 24", "Россия РТР", "Россия 24", "TVCi", "ПБК Эстония", "ПБК Литва" прекратил трансляцию зарегистрированных в России телеканалов "БелРос", "Мир", "Мир 24", "Космический" и "Кто есть кто". Вместо них в пакет телеканалов включены канал "Дождь" и несколько международных новостных телеканалов.

Коммуникационная компания "Tet" также приняла решение прекратить трансляцию на всех телевизионных платформах тех телеканалов, владельцы или должностные лица которых связаны с правительством России, подвержены международным санкциям или о статусе которых в настоящее время невозможно получить полную информацию.