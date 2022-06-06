NEPLP запретил транслировать в Латвии все российские телеканалы
Foto: Reuters/Scanpix

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил транслировать в Латвии 80 оставшихся российских телеканалов, которые еще оставались доступны латвийским телезрителям.

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Как объяснил агентству LETA председатель NEPLP Ивар Аболиньш, решение принято, опираясь на новую законодательную норму. Она предусматривает, что в Латвии не могут работать программы, зарегистрированные в стране, угрожающей независимости и территориальной целостности другой страны.

Это решение вступает в силу 9 июня и будет действовать до тех пор, пока Россия не прекратит войну и не отдаст Крым.

Под запрет попали такие каналы, как E TV, Иллюзион+, "Кино24", "Мир ТВ", "Охота и рыбалка", "Перец", "Русский Иллюзион" и другие.

Решение о блокировке российских каналов — в том числе развлекательных — NEPLP принял в начале марта. Компания Global Media, занимающиеся ретрансляцией этих телеканалов в Латвии, подала иск с просьбой приостановить это решение. 29 апреля Административный суд решил временно вернуть в латвийский эфир российские телеканалы "THT — Комеди", TNT4 International, "Пятница", KHL TV Channel и TNT Music. Суд объяснил свое решение тем, что NEPLP не смог аргументировать, как развлекательные каналы угрожают государственной безопасности Латвии.

NEPLP обжаловал это решение в суде высшей инстанции. 26 мая Сейм в окончательном чтении принял поправки в Закон об электронных СМИ, которые наделяют Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) правом ограничивать иностранные программы, если их делают в странах, угрожающих суверенитету других стран.

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