Неподходящий момент? Некоторые депутаты Сейма засомневались, надо ли сейчас повышать зарплаты себе и министрам

Во вторник на заседании комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям отдельные депутаты — как от оппозиции, так и от правящих партий — высказали сомнения, что сейчас следует принимать решение о повышении зарплат государственных политических должностных лиц. Тем не менее большинство депутатов комиссии концептуально законопроект, предусматривающий такое повышение зарплат.

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Депутат Виктор Валайнис (оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян) рекомендовал изъять их законопроекта норму о повышении зарплат депутатам Сейма, премьер-министру, министрам, президенту. По мнению Валайниса, поднимать зарплаты в госсекторе нужно, чтобы они стали конкурентоспособными, как на этом настаивает Государственная канцелярия. Однако о зарплатах политических фигур надо говорить отдельно. Методология повышения зарплат членам правительства Валайнису тоже непонятна: почему премьер будет получать на 42% больше, а министры — на 30%?

Янина Курсите-Пакуле, депутат от правящего Национального объединения, также не возражает против приведения в порядок системы оплаты труда в госсекторе как таковой, но у нее есть большие сомнения, что именно сейчас подходящий момент повышать зарплаты высшим должностным лицам. Курсите-Пакуле напомнила, что не повышены зарплаты преподавателям вузов, воспитателя детсадов и медикам.

Парламентский секретарь премьер-министра Эвика Силиня ("Новое Единство") пояснила, что повышение зарплат педагогам заложено в законодательство. Также представитель Госконтроля Лайла Рушкуле также указала, что повышение зарплат педагогам оговаривается иным законом, а каждое лечебное учреждение устанавливает доплаты к ставкам медиков.

Депутат Регина Лочмеле ("Согласие") заявила, что будет голосовать против законопроекта, поскольку без аудита системы госуправления, показывающая, насколько эффективно исполняют свои обязанности чиновники, было бы "абсолютно бесполезно" поддерживать повышение их зарплат. Депутат считает, что такой аудит должен быть внешним, проверку должны проводить специалисты, несвязанные с государственным управлением.

Депутат Юрис Пуце от правящего АР! считает, что принять законопроект очень важно, поскольку реформа зарплат назрела и позитивно повлияет на качество работы системы госуправления. Политик призвал не искать "формальные аргументы" для торможения законопроекта, подчеркнув, что предлагаемые изменения наконец обеспечать сбалансированность зарплат между ветвями власти.

Государственная канцелярия, изучая ситуацию на рынке труда, пришла к выводу, что оплата труда высококвалифицированных работников государственного управления и органов местного самоуправления даже на 28–38% ниже, чем для работников на аналогичных должностях в частном секторе. Таким образом, из-за неспособности конкурировать с частным сектором текучка кадров в государственной администрации и органах местного самоуправления увеличивается, и становится все труднее привлекать квалифицированных специалистов.

Одновременно решено повысить зарплаты высшим государственным должностным лицам. По подсчетам LETA, в 2023 году зарплаты президента, спикера Сейма, премьер-министра, председателей Верховного суда и Конституционного суда составлят примерно 7 607 евро в месяц. У премьер-министра и спикера Сейма рост зарплат составит 40%. Примерно на 30% (примерно до 6 700 евро) будут повышены зарплаты министрам.

Зарплаты депутатов Сейма, которые не занимают никаких дополнительных должностей, вырастут до 3 800 евро в месяц, что примерно на 10% больше, чем сейчас.