Непозволительная расточительность: в Латвии выбрасывается около трети продуктов питания

В Латвии ежегодно выбрасывается около трети произведенных продуктов питания, и более половины из этих продуктов выбрасывают домохозяйства, сообщил руководитель центра исследований общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш в рамках дискуссии о формировании социально ответственных привычек в обороте продуктов питания.

По словам Кактиньша, более двух третей или 67% жителей Латвии периодически выбрасывают продукты питания, к тому же за год этот показатель вырос на 8%. При этом 20% жителей Латвии выбрасывают продукты по меньшей мере один раз в неделю, 5% — несколько раз в неделю, а 20% — по меньшей мере один или пару раз в месяц.

Руководитель благотворительного проекта "Для сытой Латвии" Агита Краукле отметила, что в обществе исчезла традиция готовить еду дома, хотя это гораздо дешевле.

В дискуссии также приняли участие представители Рижской думы, директор Латвийского объединения самаритян Андрис Берзиньш, специалист по вопросам питания Лиене Сондоре, исследователи научного института Baltic Studies Centre, представители Центра контроля и профилактики заболеваний, Продовольственно-ветеринарной службы, Рижского центрального рынка и центра культуры Канепес.

В ходе мероприятия участникам дискуссии был представлен социальный проект центра культуры Канепес — "Общественный холодильник", который реализуется уже в течение двух месяцев и получил большой отклик среди жителей Риги.

Рижская дума подчеркнула, что общественные инициативы очень важны для дальнейшего сотрудничества, и департамент благосостояния Рижской думы уже планирует следующую встречу подобного рода, приглашая на нее участников дискуссии и тех, кто заинтересован в мудром управлении хозяйством.