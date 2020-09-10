Неправильно проштампованные конверты могли быть на еще одном избирательном участке

На рижском избирательном участке № 74, возможно, тоже были проблемы с неправильно проштампованными конвертами для бюллетеней, следует из письма, которое Служба госбезопасности направило в Административный окружной суд.

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Член правления партии "Новое согласие" Янис Кузинс обратился в суд с просьбой признать это новым открывшимся фактом и добавить участок №74 в его заявление, которое он ранее подавал в суд. Суд эту просьбу удовлетворил.

Из слов Кузина в суде следует, что на этом участке, который находился в Центре художественного творчества на улице Андрея Сахарова, 35, в день выборов часть избирателей получила бюллетени со штампом предварительного голосования. Таких конвертов было 34.

Как агентству LETA пояснил председатель Рижской избирательной комиссии, на этом участке недействительными признано около 30 голосов. Он допустил, что были какие-то проблемы с печатями, но отметил, что точную информацию о том, почему эти голоса не были засчитаны, можно узнать, только открыв ящик, где они хранятся. Это можно сделать при специальном распоряжении или пересчете.

Как сообщалось, в прошлый четверг ЦИК отклонил все жалобы на результаты выборов в Рижскую думу. Суть жалоб состояла в том, что было констатировано в общей сложности 627 конвертов без печати на разных участках, и эти голоса не были засчитаны. Кроме того, восемь человек, которые заранее подали заявление на голосование дома, так и не дождались визита членов избирательной комиссии и не смогли проголосовать.