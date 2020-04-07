Неправильно указавших место самоизоляции репатриантов будут штрафовать
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За неверно указанное место самоизоляции полиция теперь может наказывать. Такое решение во вторник, 7 апреля, принял Кабинет министров.

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Перед возвращением в Латвии репатриант должен указать имя, фамилию, персональный код, телефон и фактический адрес, письменно подтвердив, что будет соблюдать режим самоизоляции. В случае если фактический адрес проживания отличается от того адреса, по которому человек собирается самоизолироваться, об этом нужно сообщить полиции.

Госполиция констатировала несколько случаев, когда указанные данные не соответствовали действительности, и с человеком невозможно связаться и проверить, соблюдает ли он режим самоизоляции. Поэтому было принято решение применять за ложные сведения административную или уголовную ответственность.

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