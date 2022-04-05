Неправительственным организациям выделят 86 000 евро на проекты по сплочению общества

Для того, чтобы способствовать сплочению общества, взаимному сотрудничеству и уменьшению предрассудков в отношении и между этническими группами, Фонд общественной интеграции (SIF) объявил конкурс проектов для неправительственных организаций в рамках "Программы по сплочению нацменьшинств и общества", в ходе которой будут распределены 86 000 евро.

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Как сообщила агентству LETA представительница фонда Зане Екабсоне, с тех пор как Россия начала войну на территории Украины, в латвийском обществе наблюдается обеспокоенность потенциальными этническими конфликтами, которые могут возникнуть из-за резких различиях во мнениях относительно событий в Украине.

По словам представительницы SIF, в комментариях в интернете и в соцсетях участились случаи агрессивной риторики, которая культивирует этнические предрассудки и стереотипы. Для того, чтобы способствовать диалогу между разными этническими группами и уменьшению разделения общества, в конкурсе финансирование будет выделено тем проектам, которые предусматривают мероприятия, направленные на сплочение общества.

Проекты должны способствовать пониманию жителями разнообразности общества путем снижения основанного на негативных стереотипах в отношении и между различными этническими группами, реализации мероприятий, которые вызывают чувство принадлежности к Латвии. Необходимо также способствовать участию различных этнических групп в формировании общества и решать социально чувствительные вопросы.

Целевой группой программы являются представители всех возрастов, особенно дети и молодежь. В мероприятиях одновременно должны участвовать не менее 50% представителей нацменьшинств и не менее 30% латышей. Максимальное финансирование, доступное для одного проекта, составляет 10 000 евро, а период реализации — с 1 июля этого года до 28 февраля следующего года.

Заявки будут рассматриваться оценочной комиссией, в составе которой будет по одному представителю от Министерства культуры, Министерства образования и науки, Министерства охраны среды и регионального развития, Госканцелярии и один представитель от неправительственной организации.