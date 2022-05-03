"Неприемлемый символ". Левитс поддержал снос памятника в парке Победы

Президент Эгилс Левитс ожидает, что и латвийские русские выступят за снос памятника в парке Победы. Такой вывод можно сделать, исходя из интервью Левитса передаче "900 секунд" на телеканале TV3.

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По мнению президента, памятник в Пардаугаве всегда был "занозой в латышской душе", поскольку он прославляет военные силы оккупантов, которые принесли Латвии большие страдания. В свою очередь, сейчас вопрос обострился, поскольку та же самая армия, которая оккупировала Латвию, теперь воюет в Украине и там совершает преступления.

"Место вокруг занозы начинает гнить. Не вижу других возможностей, кроме как снести этот памятник или как-то иначе избавиться от него", — подчеркнул Левитс, отметив, что это и есть мысли большинства жителей.

Президент был бы рад, если бы освобождение от памятника произошло единодушно и русскоязычные граждане Латвии также выступили за снос монумента.

По его мнению, в вопросе о дальнейшей судьбе памятника люди должны договориться в соответствии с закрепленными в Сатверсме демократическими и национальными ценностями.

"Перенос или, в лучшем случае, снос памятника оккупантов был бы элементом такого единства. Памятник символизирует армию России или Советского союза, которая принесла страдания латышам, а теперь и украинцам. Это неприемлемый символ в демократическом обществе", — заявил президент Латвии.

Как сообщалось ранее, в последнее время в связи с вторжением России в Украину актуальным стал вопрос о возможном демонтаже памятника в столичном парке Победы.