Непристойный рисунок под крылом самолета. Аэропорт приносит извинения

21 декабря вечером пользователей соцсетей повеселила картинка, вызвавшая шквал остроумных комментариев. На фото видно, что на снегу на территории стоянки самолетов кто-то весьма узнаваемо изобразил мужской детородный орган.

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Даже на неподготовленный взгляд — картинка вызывает вполне конкретные ассоциации: мужской детородный орган устремлен к самолетам airBaltic. В социальной сети Twitter информацию об этом художестве разместил аккаунт Roberts Rambāns, а в Facebook — Fonds Smagi.

Под сообщением пользователи соцсетей соревновались в остроумии. "Добро пожаловать домой", — прокомментировал кто-то. Другой пользователь отметил, что никогда не видел "таких симметрично завинченных яиц". А еще один пользователь Twitter усомнился в существовании рисунка, посчитав, что это возможно результат фотошопа.

Тем не менее, это не так. Изображение пениса действительно появилось на территории Рижского аэропорта. Об этом порталу Delfi рассказала специалист по коммуникации аэропорта Илзе Сална.

"Рижский аэропорт приносит извинения пассажирам, сотрудникам компаний, работающих в аэропорту и остальным коллегам, которых смутил необдуманная детская выходка. Репутация аэропорта важна для нас всех, поэтому мы оценим соответствие действий нашего работника Кодексу этики аэропорта, который обязателен для исполнения всеми сотрудниками аэропорта", — сказала Сална.