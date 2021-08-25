Непривитые депутаты должны будут из своего кармана оплачивать анализы на Covid-19

Для того чтобы очно посещать заседания Сейма, непривитые депутаты должны будут из своих денег оплачивать анализы на Covid-19, сообщает LETA.

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Парламент не планирует покрывать издержки на анализы, сообщили в пресс-службе Сейма.

Как уже сообщалось, депутаты могут участвовать в очных заседаниях Сейма с негативным результатом анализа на коронавирус. Политики могут самостоятельно выбрать вид анализа.

Если уровень заболеваемости Covid-19 будет слишком высоким, то парламент может вернуться к удаленным заседаниям.