Непривитые могут без самоизоляции приезжать в Латвию из шести стран ЕС и ЕЭЗ

Непривитые от Covid-19 люди могут въехать в Латвию без самоизоляции из шести стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), свидетельствуют новейшие данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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В дальнейшем непривитые должны будут соблюдать 10 дней самоизоляции и при въезде из Германии.

Самоизоляцию непривитые не должны соблюдать по прибытии в Латвию из Чехии, Румынии, Словакии, Венгрии, Польши и Ватикана.

Данные ЦПКЗ показывают, что 14-дневный кумулятивный уровень заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 85,1, а неделю назад составлял 64,1. Между тем средний показатель по ЕС-ЕЭЗ за неделю упал с 205,1 до 204,55.

В Эстонии показатель вырос и на прошлой неделе достиг 293,7 (254,6 неделей ранее). В свою очередь, литовский показатель увеличился с 277,9 до 254,5.

При въезде в Латвию из страны, где 14-дневный кумулятивный показатель Covid-19 на 100 000 населения превышает 75, нужно соблюдать 10-дневную самоизоляцию. Время самоизоляции может быть сокращено, если на седьмой день сделать повторный тест и записать его результат в сертификате. Лица, привитые от Covid-19 и переболевшие им, могут не соблюдать самоизоляцию, как и дети в возрасте до 12 лет, путешествующие со взрослыми. Однако в таком случае в течение десяти дней они не должны иметь тесных контактов с людьми вне дома, не посещать массовые мероприятия, детские коллективы и пользоваться общественным транспортом.