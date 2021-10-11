Непривитые могут собираться на частные мероприятия в количестве не более 10 человек
Foto: AP/Scanpix/LETA

Отныне лица без ковид-сертификата могут собираться на частные мероприятия в помещениях в количестве до 10 человек, на открытом воздухе — до 20 человек, предусматривает решение правительства об объявлении чрезвычайного положения и мерах по сокращению заболеваемости Covid-19.

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Невакцинированные лица смогут посещать культурные мероприятия индивидуально или одним домохозяйством, если поставщик услуг имеет ковид-сертификат и в помещении нет других лиц.

Невакцинированным будут более доступны услуги на открытом воздухе, в машине или на личном плавсредстве.

Люди без ковид-сертификатов могут участвовать в религиозной деятельности в помещении и на открытом воздухе при условии, что на одного человека выделено не менее 15 квадратных метров площади и используются маски.

Также невакцинированным разрешено пользоваться общественным транспортом и получать хозяйственные услуги в местах оказания почтовых услуг, если на одного человека приходится не менее 15 квадратных метров площади. Люди без ковид-сертификата в заведениях общественного питания могут покупать еду только навынос.

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LETA

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Коронавирус пандемия Covid-19
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