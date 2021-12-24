Непривитые от Covid-19 могут не соблюдать самоизоляцию, вернувшись только из двух европейских стран

Непривитые от от Covid-19 могут не соблюдать самоизоляцию, вернувшись из Испании и Ватикана, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Список стран, возвратившись из которых, можно не уходить на самоизоляцию, за уходящую неделю не изменился. В "зеленой" зоне находятся Румыния и Ватикан.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, 14-дневный кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 жителей за неделю в Латвии вырос с 499,6 до 514,2 случаев при среднем показатели в странах ЕС и Европейской экономической зоны (ЕСЗ) — 756,2.

В Эстонии за прошедшую неделю уровень заболеваемости также вырос, составив 543,1 (неделей ранее — 506,9). В свою очередь, показатель Литвы снизился с 845,8 до 821,8.

За пределами ЕС и ЕЭЗ невакцинированные люди должны будут уходить на самоизоляцию после возвращения из Великобритании, Канады, Австралии, Уругвая, Чили, Аргентины, Южной Кореи и Катара. К "зеленым" странам в настоящее время относятся Перу, Колумбия, Бахрейн, Новая Зеландия, ОАЭ, Кувейт, Руанда, Саудовская Аравия, Индонезия, САР Гонконг, Тайвань, а также САР Макао.

При въезде в Латвию из страны, где 14-дневное кумулятивное число случаев Covid-19 на 100 000 населения превышает 75, обязательно соблюдать 10-дневную самоизоляцию. Время самоизоляции может быть сокращено, если тест повторяется на седьмой день и дает отрицательный результат. От самоизоляции могут отказаться лица, имеющие действующее свидетельство о вакцинации или перенесенном заболевании.

Самоизоляция может быть отменена для детей в возрасте до 12 лет, путешествующих со взрослыми, которые освобождены от требования о самоизоляции. Однако в таких случаях дети не поддерживают тесных контактов с людьми вне дома в течение десяти дней после отъезда из страны повышенного риска, не посещают общественные мероприятия, не пользуются общественным транспортом.