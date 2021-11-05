Непривитые от Covid-19 смогут не соблюдать самоизоляцию после въезда из трех стран Европы

Не привитые от Covid-19 смогут не соблюдать самоизоляцию после въезда в Латвию из трех стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Не нужно соблюдать изоляцию, прибывая в Латвию из Испании, Мальты и Ватикана. Заметим, что за минувшую неделю из этого списка вычеркнута Италия.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 населения, по данным ЦПКЗ, в середине недели составлял в Латвии 1757,3 случая по сравнению с 1640,6 случая неделей ранее. Средний показатель заболеваемости в странах ЕС и ЕЭЗ составляет сейчас 306,2.

В Эстонии кумулятивная заболеваемость увеличилась до 1659,7 случая (неделей ранее — 1353,4), в Литве — до 1493,3 случая (неделей ранее — 1320,3) на 100 000 жителей.

За пределами ЕС и ЕЭЗ невакцинированные должны соблюдать самоизоляцию после возвращения из Великобритании, Канады, Чили, Сингапура, Иордании, Австралии и Украины.

К "зеленым" странам в настоящее время относятся Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Южная Корея, Новая Зеландия, Тайвань, Кувейт, а также Макао и Гонконг.