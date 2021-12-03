Непривитые по-прежнему должны соблюдать самоизоляцию после возвращения из стран ЕС

Непривитым от Covid-19 людям после возвращения из стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (EEA) нужно будет соблюдать самоизоляцию. Также самоизоляция обязательна для приезжих из Великобритании, свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний (SPKC).

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В списке "зеленых" стран остался только Ватикан, из которого в Латвию прямые рейсы не летают.

В список "красных" стран уже вторую неделю подряд входят страны южной части Африки — Ботсвана, ЮАР, Намибия, Зимбабве, Сватини, Лесото, Мозамбик и Малави.

Кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии на 100 000 жителей снизился с 749,2 до 623,9 случая.

В Эстонии этот показатель также уменьшился и составил 696,6 случая, вместе 895,5. В свою очередь в Литве показатель снизился с 1008,9 до 876,9 случая.