Непривитые смогут не соблюдать самоизоляцию после посещения четырех стран ЕС

Не вакцинированные от Covid-19 люди могут не соблюдать самоизоляцию после приезда из четырех стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (EEA), свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Самоизоляцию не нужно будет соблюдать прибывшим из следующих стран: Италии, Испании, Мальты и Ватикана.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 населения, по данным SPKC, в Латвии вырос от 1256,8 до 1640,6 случая — это самый высокий показатель среди стран ЕС и EEA.

Средний показатель заболеваемости в странах ЕС и ЕЭЗ составляет сейчас 235,5.

Уровень заболеваемости в Эстонии также вырос за последнюю неделю, составив 1353,4 (неделей ранее — 1086,6). В свою очередь, литовский показатель увеличился с 1163,3 до 1320,3.

Тем временем самоизоляцию непривитые должны будут соблюдать после возвращения из следующих стран за территорией ЕС и EEA: Великобритании, Канады, Чили, Сингапура, Иордании, Австралии и Украины. К "зеленым" странам в настоящее время относятся Катар, Уругвай, Руанда, Саудовская Аравия, Южная Корея, Новая Зеландия, Тайвань, Кувейт, а также Макао и Гонконг.

При въезде в Латвию из страны, где 14-дневный кумулятивный показатель Covid-19 на 100 000 населения превышает 75, нужно соблюдать 10-дневную самоизоляцию. Время самоизоляции может быть сокращено, если на седьмой день сделать повторный тест и записать его результат в сертификате.

Лица, привитые от Covid-19 и переболевшие им, могут не соблюдать самоизоляцию, как и дети в возрасте до 12 лет, путешествующие со взрослыми. Однако в таком случае в течение десяти дней они не должны иметь тесных контактов с людьми вне дома, не посещать массовые мероприятия, детские коллективы и пользоваться общественным транспортом.