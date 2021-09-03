Непривитым можно не соблюдать самоизоляцию после посещения шести европейских стран
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При въезду в Латвию из Чехии, Румынии, Словакии, Венгрии, Польши и Ватикана можно не соблюдать самоизоляцию, в том числе непривитым и непереболевшим, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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По данным на конец 34-й недели 2021 года (которая заканчивается 29 августа) средняя кумулятивная двухнедельная заболеваемость в ЕС и Европейской экономической зоне составляла 204,3 (в конце предыдущей недели — 205,1) случая на 100 000 жителей. В Латвии — 85,1 случая на 100 000 жителей (неделей ранее — 64,1). В Эстонии этот показатель достиг 334,4 (неделей ранее он был 293,7), в Литве — 288,4 (неделю назад — 254,5).

Самоизоляцию нужно соблюдать, въезжая в Латвию из тех стран, где показатель кумулятивной заболеваемости превышает 75. В самоизоляции нужно находиться 10 дней, срок можно сократить, если на седьмой день сдать анализ и результат будет негативный.

Привитым и переболевшим можно не самоизолироваться, также самоизоляцию можно не соблюдать детям младше 12 лет, путешествовавшим вместе с привитыми или переболевшими родителями. Однако таким детям рекомендуется в течение 10 дней не контактировать тесно с людьми за пределами своего домохозяйства, не посещать публичные мероприятия и детские коллективы, не использовать общественный транспорт.

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