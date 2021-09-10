Непривитым самоизоляцию не нужно соблюдать, возвратившись из пяти европейских стран

Безопасными признаны Словакия, Чехия, Венгрия, Польша и Ватикан. Непривитые и непереболевшие Covid-19 должны соблюдать десятидневную самоизоляцию, вернувшись из стран, в которых кумулятивный показатель заболеваемости превышает 75 случаев на 100 тысяч жителей.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Во всех остальных европейских странах кумулятивный показатель колеблется в пределах от 81 до 433 случаев на 100 тысяч жителей. Самый высокий уровень заболеваемости — в Ирландии, Швейцарии, Греции, Эстонии и Словении.

Заболеваемость у соседей продолжает расти. В Эстонии болеют 334,4 человека из 100 тысяч жителей (неделей ранее 293,7), в Литве — 288,4 человека из 100 тысяч жителей (ранее — 277,9).

В Великобритании, уже не входящей в ЕС, кумулятивный показатель — 712,9 случаев на 100 тысяч жителей.

Центр профилактики и контроля заболеваний информирует также, что двухнедельный средний показатель заболеваемости в странах ЕС и Европейской экономической зоны снизится с 204,3 др 199,1.

Подробно с новыми данными об уровне заболеваемости в странах ЕС и не только можно ознакомиться здесь.

Напоминаем, что обладатели сертификатов, подтверждающих факт вакцинации или перенесенной болезни, могут не соблюдать самоизоляцию, даже прибыв из стран с высоким уровнем заболеваемости. На самоизолюцию не нужны уходить и всем детям до 12 лет, вернувшимся из путешествия с родителями из таких стран. Но и детям следует в течение 10 дней после возвращения воздержаться от посещения публичных мероприятий.

Непривитые могут сократить срок пребывания на самоизоляции, сделав на 7-й день тест.