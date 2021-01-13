"Непростительно мешать науку с политикой." Государственный совет по иммунизации отверг упреки политиков

Государственный совет по иммунизации отвергает упреки политиков Новой консервативной партии, а также напоминает, что у совета нет полномочий принимать политические решения. Об этом представители совета сообщили в открытом письме.

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“Государственный совет по иммунизации (ГСИ) - это независимый, научный, консультативный совет, в состав которого входят мультидисциплинарные эксперты страны. ГСИ отвечает за дачу основанных на новейших независимых исследованиях советов ответственным учреждениям сферы здравоохранения, которые связаны с иммунизацией и вакциной”, - указано в письме. Эксперты совета работают в нем добровольно без оплаты и свое мнение основывают на науке и хорошей медицинской практике, пишут авторы письма.

ГСИ не имеет права принимать политические решения, а политики могут принять решение, которое противоречит рекомендациям совета, указано в письме. Председатель совета Даце Завадска объяснила Delfi, что речь идет об утверждениях политиков Новой консервативной партии, что совет пригласил на встречу представителей только одного производителя и они видят в этом возможный конфликт интересов. Как уже сообщалось, партия обратилась в KNAB с просьбой проверить процесс закупки вакцин.

Завадска объяснила, что представители AstraZeneca были приглашены на встречу с советом осенью, так как в тот момент производитель остановил одно из исследований. Члены ГСИ хотели узнать, почему это произошло. На тот момент AstraZeneca был единственным производителем, который раскрыл данные первого и второго этапа испытаний. Завадска указала, что у Moderna нет представительства в странах Балтии и с ними встретиться было невозможно. В свою очередь, Pfizer решили коммуницировать через СМИ, а не напрямую с экспертами отрасли. К тому же данные исследований их вакцины стали публично доступны. Глава совета подчеркнула, что выводы ГСИ несут характер рекомендации.

“Это непростительно мешать науку с политикой, особенно в столь хрупкий момент”, - заявила Завадска.

“С сожалением надо сказать, что в общественном пространстве со стороны представителей правительства прозвучали необоснованные упреки, выражающие неуважение и несущие урон репутации и добрым именам независимых научных экспертов, состоящих в ГСИ”, - указано в письме. Тем не менее, совет готов и дальше предоставлять научную экспертизу.