Непрозрачно, противозаконно и безобразно. Оппозиционные парламентарии раскритиковали депутатские квоты

В среду, 17 ноября, депутаты оппозиции раскритиковали раздачу депутатских квот во время того, как Сейм принимал решение о распределении бюджета на 2022 год. Парламентарии назвали разделение квот непрозрачный и неправильным процессом.

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Не принадлежащий к фракциям депутат Артусс Кайминьш заявил, что он уже в течение семи лет последовательно выступает против депутатских квот и не поддержит их в бюджете 2022 года.

"Я не могу поддержать все это, потому что это неправильно по отношению к другим организациям, это не способствует равной конкуренции. К сожалению, квоты снова появились, но они не так сильно токсичны, как раньше", — отметил Кайминьш.

В свою очередь не принадлежащий к фракциям парламентарий Вячеслав Домбровский раскритиковал подход к распределению депутатских квот, назвав его непрозрачным процессом. По его словам, неясно, по каким критериям распределяются эти деньги. Домбровский считает, что должны быть разработаны правила Кабинета министров, которые предусматривали раздел средств.

Между тем Любовь Швецова уверена, что депутатские квоты являются "противозаконным механизмом". Она процитировала Госконтроль, который считает, что квоты искажают процесс планирования бюджета. В свою очередь, депутат Эдгарс Таварс (СЗК) добавил, что выделение денег по политической принадлежности безобразно.

Рассматривая предложение о выделении средств определенным организациям, связанным с обороной, оппозиционные депутаты не отрицали важность присвоения финансирования, но парламентарии хотели знать, почему средства должны распределяться через депутатские квоты, а не, например, предусматривать их в бюджете Минобороны.

Депутат Кришьянис Фелдманс (НКП) пояснил, что процесс разработки бюджета сложен и после того, как бюджет попадает в Сейм из Кабмина, в него вносятся поправки. Фелдманис также не понимает, почему выделение этого финансирования не осуществляется через бюджет Минобороны.

Ранее портал Delfi сообщал, что Сейм оценит предложение руководителя Бюджетной комиссии Мартиньша Бондарса предусмотреть в бюджете следующего года 955 000 евро для реконструкции улицы Стацияс в Резекне, таким образом через депутатские квоты может быть распределено около трех миллионов евро.