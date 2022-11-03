Неравнодушные жители сутки откапывали заблудившегося в барсучьей норе пинчера

В среду после обеда прогулка рижанки в лесу Клейсту возле Булльупе чуть не кончилась трагически: ее карликовый пинчер залез в барсучью нору и пропал, сообщает общество Dzīvnieku policija.

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Женщина шесть часов пыталась вызволить собаку сама, а потом написала в социальных сетях просьбу помочь. Люди откликнулись, приехали с лопатами и копали всю ночь.

Последний раз лай собаки слышался около часа ночи, и люди уже потеряли надежду, но с утра решили продолжить работы. В 11:30 лай послышался снова, и после полудня собаку удалось вытащить.

"Такая отзывчивость и готовность прийти на помощь незнакомому человеку говорит только об одном — человечность не пропала", — говорится на странице общества Dzīvnieku policija.

Общество призывает следить за питомцами в том числе на природе, потому что там могут быть дикие животные.