Несанкционированный полет дрона помешал работе Рижского аэропорта

Госорганизация "Агентство гражданской авиации" (Civilās aviācijas aģentūra, CAA) возбудила дело об административном правонарушении за несанкционированный полет беспилотника, из которого в четверг, 25 ноября, пришлось на короткое время прекратить сообщение с международным аэропортом "Рига", сообщили порталу Delfi в CAA.

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Согласно имеющейся у CAA информации, диспетчер Latvijas gaisa satiksme получил сообщение от пилота самолета о дронах, которые поднялись в трех километрах от аэропорта в зоне, где такие полеты запрещены.

Из соображений безопасности диспетчер приостановил рейсы в соответствии с необходимой процедурой, а также сообщил о происходящем Госполиции и международному аэропорту "Рига".

В результате на 30 минут было приостановлено воздушное сообщение с Рижским аэропортом и произошла задержка с посадкой трех самолетов и взлетом четырех воздушных судов.

CAA начало дело об административном правонарушении и призывает каждого, у кого есть дополнительная информация об инциденте, сообщить агентству, написав на адрес электронной почты caa@caa.gov.lv, или, позвонив по телефону 67830936.

За полеты дрона без разрешения, согласования или вблизи воздушного пространства с несоблюдением допустимого расстояния и высоты может быть выдано предупреждение или наложен штраф в размере от 150 до 1000 евро для физического лица, а для юридического лица — от 500 до 2500 евро.

Уголовный закон также предусматривает, что если упомянутые действия помешали работе транспорта, нарушитель понесет за это ответственность — ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, краткосрочного лишения свободы, принудительных работ или штрафа. Если последствия серьезные, наказывают тюремным сроком до 10 лет.