Несколько больных Covid-19 почти две недели ездили по Риге в автобусе №50
Foto: LETA

Эпидемиологическое расследование показало, что сразу несколько работников предприятия Forevers в Риге, у которых выявлен Covid-19, с 10 по 22 сентября пользовались рейсами автобусного маршрута №50, курсирующего между ТЭЦ-2 и ул. Абрене. Как отмечает LETA, помещения Forevers находятся на ул. Гранита, 9а, где рядом расположена автобусная остановка.

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В компании сообщили, что еще на прошлой неделе коронавирус был обнаружен у трех работников. После этого в сотрудничестве с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC) были выявлены контактные лица, их направили на карантин. В понедельник после проверки анализов заболевание обнаружилось у еще 16 работников.

В Forevers объяснили, что на всем предприятии проведена масштабная дезинфекция, а также происходит усиленное соблюдение всех необходимых ограничений.

В компании подчеркивают, что продукты Forevers не несут угрозы для здоровья, потому что через них вирус не передается. Работа производства временно затруднена, но не остановлена.

В очаге Covid-19 на пищевом предприятии в Риге протестировано 273 человека, сообщил журналистам директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков. Эпидемиолог не исключает, что на предприятии будут выявлены и новые случаи заражения.

Работа продолжится до тех пор, пока не будут установлены все контактные лица.

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