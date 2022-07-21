Несколько частных школ будут финансировать самоуправления; министра подозревают в лоббировании своих интересов

Без четких расчетов и вопреки возражениям нескольких партий Сейм проголосовал за поправки к закону, предусматривающие содержание нескольких частных школ за счет бюджетов самоуправлений, сообщает Латвийский союз самоуправлений. В свою очередь, ответственный министр считает решение положительным и опровергает утверждения о заинтересованном лобби. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское телевидение (LTV).

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Частные образовательные учреждения служат альтернативой муниципальным школам, а родители их учеников также оплачивают обучение своих детей. Вот почему недавнее голосование Сейма, на котором голоса Национального объединения, "Консервативных" и части оппозиции поддержали финансирование частных школ из муниципальных средств, вызвало недоумение. Местные власти этим недовольны. Тем более, что это же предложение ранее было отклонено на заседании ответственной комиссии Сейма. Союз самоуправлений попросил президента не провозглашать поправки к закону.

До сих пор муниципалитеты участвовали в финансировании частных школ только в порядке исключения, при соблюдении ряда условий. Например, частной школе присвоен статус организации общественной пользы или социального предприятия, и она предлагает учебные программы, которые не реализуются в муниципальных образовательных учреждениях. Отменив требование для различных программ, теперь будет обязательно финансировать все частные школы со статусом общественной пользы или социального предприятия.

Министр образования и науки Анита Муйжниеце ("Консервативные") подчеркнула: "В целом, мне кажется, что очень правильно поддерживать это. И среди прочего, доля частных учебных заведений, которая всех беспокоит, примерно выше среднего или хотя бы на оптимальном уровне. Потому что в частном секторе люди как-то понимают, что деньги надо тратить эффективно. Поэтому нет никаких беспокойств, что на одного учителя придется три или четыре ребенка".

Это не та сфера, где можно получить большую прибыль, поэтому не стоит беспокоиться о финансировании частного бизнеса из карманов органов местного самоуправления. Однако Латвийское радио ранее обращало внимание на подозрение в лоббировании определенных интересов. Известно, что внештатный советник министра образования Зане Озола представляет частную школу Patnis, а ее муж Янис Озолс является советником министра по юридическим вопросам.

"Я абсолютно отвергаю любые предположения о моих интересах. Да, у меня есть два советника. Один является внештатником, не получает компенсации, а второй связан с одной частной школой, но она не является социальным предприятием. Следовательно, она не относится к этим поправком никаким образом", — прокомментировала Муйжниеце.

На вопрос о том, сколько школ будут нуждаться в муниципальном финансировании, в министерстве не ответили. К тому же, узнать это непросто. В базе данных организаций общественной пользы числятся три учреждения с таким статусом, которые занимаются образованием. Но ни одно из не является частной школой.