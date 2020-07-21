Несколько десятков человек участвуют в митинге против бессрочного удаленного обучения

Сегодня у здания Министерства образования и науки (МОН) собралось около 30 человек, чтобы выразить протест против введения бессрочного удаленного обучения школьников.

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Организаторы митинга, Русский союз Латвии (РСЛ), заявили в социальных сетях, что правительство планирует "взвалить на родителей" не только покупку компьютеров и оплату интернета, но и "фактическое замещение учителей".

Люди принесли с собой плакаты, на которых написано, что дети должны учиться "в школе, а не на кухне", а также изображена министр образования Илга Шуплинска.

Как сообщил центр исследовательской журналистики Re:Baltica, МОН готовит поправки, предусматривающие, что удаленное обучение на компьютере является одной из форм очного обучения, а компьютер — индивидуальным учебным средством, которое школьнику обеспечивает семья.