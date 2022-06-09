Несколько неграждан пожаловались в ЕСПЧ на Латвию. Суд жалобу отклонил

Несколько неграждан, которые в советское время служили в армии СССР и работали за пределами Латвии, проиграли в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в связи с начислением пенсии по старости.

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Иск в суд подали четыре негражданина Латвии и одна гражданка России, которая на момент подачи жалобы в 2011 году еще была негражданкой. Большая палата ЕСПЧ в своем решении по делу "Савицкий и другие против Латвии" пришла к выводу, что права заявителей, гарантированные Конвенцией о защите прав и основных свобод человека, нарушены не были, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел.

По словам заявителей, нарушение их прав было вызвано тем, что Государственное агентство социального страхования (VSAA) не включило в страховой стаж периоды работы и аналогичные периоды в советское время за пределами Латвии. Заявители считают, что к ним необоснованно иначе относились, если сравнивать с латвийскими гражданами.

В свою очередь, правительство указало суду, что в соответствии с международными обязательствами Латвия не должна выплачивать пенсии по старости лицам за стаж работы, который был накоплен в советское время за пределами Латвии, поскольку наша страна не является правопреемницей СССР.

Заявителями являются четыре негражданина Латвии, один из которых уже умер, и гражданка России. Последняя в момент подачи жалобы еще была негражданкой Латвии. Все они родились в разных республиках бывшего СССР и в Латвию приехали во время советской оккупации.

До приезда в Латвию они были трудоустроены и проходили обязательную военную службу в других бывших советских республиках. С восстановлением независимости Латвии заявители получили статус неграждан и продолжали жить и работать в Латвии.

Закон "О государственных пенсиях" вступил в силу в 1996 году. Согласно его первому пункту, негражданам Латвии за стаж работы или аналогичный период, за которые выплачивается пенсия по старости, не входят периоды трудоустройства или военной службы во время советской оккупации за пределами Латвии.

Это же относится ко всем пяти заявителям, которым Латвия не начислила пенсию за те годы, в течение которых они работали или проходили обязательную военную службу за пределами страны. Решения VSAA заявители оспорили, но их жалобы в судах были отклонены.

Решение Большой палаты ЕСПЧ является окончательным и обжалованию не подлежит.