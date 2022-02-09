Несколько организаций требуют отменить антиковидные ограничения

Несколько организаций в различных секторах, работа которых в настоящее время ограничена, направили письмо премьер-министру Кришьянису Кариньшу и ответственным министерствам. Организации требуют отмены актиковидных ограничений, утверждая, что распространение Covid-19 больше не представляет опасности. Об этом пишет агентство LETA.

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Письмо премьер-министру подписали президент Латвийского общества ресторанов Янис Йензис, председатель правления Латвийской ассоциации торговцев фруктами и овощами Улдис Яунземс, председатель Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич, руководитель комитета по кризисному управлению туризмом Санта Грайксте, член правления Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса Гинтс Кузнецов и другие.

Многие отрасли, в том числе туризм, гостиницы, рестораны, общественное питание, торговля и другие, серьезно пострадали от введенных в стране антиковидных ограничений, говорится в письме.

Авторы письма считают, что наблюдается снижение покупательной способности различных услуг и товаров. Например, фрукты и овощи являются основой здорового питания, особенно в зимние месяцы, и сейчас укрепление иммунитета играет очень важную роль в борьбе с Covid-19. "Мы считаем, что снижение спроса напрямую связано с ограничениями в торговле", — говорится в письме.

По мнению авторов, заболеваемость сейчас высокая, но "относительно небольшое количество людей попадает в больницы, симптомы заболевания легкие, система здравоохранения больше не находится под чрезмерным давлением, и распространение вируса больше не считается опасным". Поэтому сложно обосновать необходимость сохранения ограничений, в том числе деления магазинов на красные и зеленые.

Авторы призывают к снятию ограничений, учитывая опыт и действия Литвы, Эстонии, Финляндии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Великобритании, Ирландии и других стран, а также тот факт, что антиковидные ограничения больше не оправдывают торможение экономики.