Несколько сотен человек приехали наблюдать за взрыванием льда на Гауе
Foto: Facebook/Daiga Mieriņa

По наблюдениям агентства LETA, несколько сотен человек приехали в Царникаву, чтобы посмотреть, как будут взрывать лед на Гауе.

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Начало взрывных работ немного затягивается. Первоначально планировалось начать их около 12 часов, теперь срок перенесен на 14 часов.

В настоящее время подготовлены отверстия во льду для размещения взрывных устройств, ведутся другие приготовления.

Как сообщалось, с учетом серьезности ситуации с ледовым затором на Гауе у Царникавы лед решено взрывать, сообщил руководитель территориальной комиссии по гражданской обороне, мэр Адажи Марис Спринджукс.

За ночь лед прошел под мостами в Царникаве, но еще больше скопился перед последним поворотом реки. Прогноз синоптиков о похолодании вызывает опасение, что лед замерзнет большими кусками и еще больше забьет реку.

Взрыв планируется примерно в километре от устья реки. Есть надежда, что это позволит льду начать движение в сторону моря.

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LETA

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LETA
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