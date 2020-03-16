Несколько туристических групп не успевают вернуться в Латвию до закрытия границ

Не все латвийцы успевают въехать в Латвию до того момента, как вступит в силу запрет на пассажирские перевозки, выяснило агентство LETA у туроператоров.

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Глава компании Novatours Леонид Моченов сообщил, что компания сейчас работает над тем, чтоб вернуть всех своих клиентов домой. В понедельник в Ригу вернулись последние путешественники из Тенерифе и два рейса из Египта. А вот те, кто поехал во Вьетнам, Таиланд, на Сейшелы и на Бали, вернуться не успевают.

Моченов подчеркнул, что компания связалась и латвийскими госучреждениями, и с авиакомпаниями, и со своими иностранными партнерами, и идет работа над тем, чтобы вернуть соотечественников домой.

Представитель компании Jēkaba ceļojumi Олита Яковеле рассказала, что сейчас за пределами Латвии находятся группы в Колумбии и Египте, а также несколько путешественников, отправившихся в индивидуальный тур. Почти все индивидуальные путешественники успевают вернуться до полуночи, а вот группы будут возвращаться уже после 17 марта. Их возвращением компания будет заниматься совместно с МИД.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич напомнил, что государство неоднократно призывало отказаться от поездок за границу. И хотя есть те, кто не вернулся в срок по уважительной причине — например, студенты, которые учились за границей — есть довольно большая группа несознательных граждан, которая проигнорировала предупреждения и не стала отменять свои планы. "Мне кажется, будет несправедливо, если расходы на их репатриацию будут покрывать налогоплательщики", — отметил он, однако о компенсациях говорить отказался, пояснив, что это не та сфера, где решает он.

Министр подчеркнул, что все латвийцы, вернувшиеся на родину из любой страны, обязаны находиться на карантине.