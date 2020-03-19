Несмотря на чрезвычайное положение, правительство отказалось закрыть игорные залы

В четверг, 19 марта, министр юстиции Янис Борданс призвал правительство закрыть на время действующей на данный момент чрезвычайной ситуации в стране все игорные заведения. Однако, как сообщает LETA, эта идея не нашла поддержки ни среди партнеров по коалиции, ни у премьера Кришьяниса Кариньша.

Борданс в своем обращении к Кабинету министров пояснял, что сейчас важно способствовать ответственному отношению со стороны населения и выполнению требования о социальном дистанцировании в публичных местах. "Нужно уменьшить число ненужных стимулов оставить свое место жительства, а также избегать тех общественных контактов, которые не являются крайне необходимыми", — уверен глава Минюста.

Как сообщалось, в пятницу, 13 марта, в связи с распространением Covid-19 в Латвии было объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Чрезвычайное положение будет действовать до 14 апреля.