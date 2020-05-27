Несмотря на Covid-19, смертность в Латвии по сравнению с прошлым годом уменьшилась

Несмотря на то, что в апреле от Covid-19 в Латвии скончались 15 человек, количество смертей в стране было на 5,6% меньше, чем в апреле прошлого года, сообщает газета Neatkarīgā rīta avīze.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

По сути, улучшение статистических показателей связано с введенными из-за угрозы распространения Covid-19 ограничениями. Дистанцирование и социальная изоляция, помимо выполнения главной своей задачи — борьбы с коронавирусом — уменьшили также заболеваемость жителей гриппом. А тот факт, что вследствие ограничений значительно уменьшилась интенсивность дорожного движения, привел к сокращению и числа дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом.

Согласно предварительным данным Центрального статистического управления, в апреле этого года в Латвии скончались 2311 человек, в апреле прошлого года — 2447. В клинических университетских больницах число скончавшихся в марте меньше, чем в январе и феврале этого года. В свою очередь данные Дирекции безопасности дорожного движения показывают, что в апреле этого года уменьшилось число аварий, в том числе с летальным исходом.