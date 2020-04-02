Несмотря на коронавирус, доходы казны Латвии за первые три месяца 2020-го все равно выше, чем планировалось

В связи с начавшимся из-за распространения Covid-19 кризиса доходы в госбюджет Латвии в марте на 7,2% остали от плана, сообщает LETA со ссылкой на неофициальную информацию от госструктур.

Если изначально планировалось получить в марте 725 млн евро, то в итоге, по оперативным данным, казна получила лишь 673 млн евро — это означает дефицит данного показателя в размере 52 млн евро.

Однако благодаря благоприятным в финансовом плане январю и февралю общая картина за первые три месяца 2020 года для Латвии все еще на 0,6% лучше, чем изначально планировалось. С 1 января по конец марта государство получило примерно 2,3 млрд евро вместо запланированных 2,28 млрд. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, доходы бюджета все равно оптимистичны и превышают тогдашний показатель на 5,9%.

С 1 по 25 марта 2020 года налоговые сборы в латвийский бюджет сократились на 38 млн евро по сравнению с таким же отрезком времени в феврале. Взносы в социальный бюджет упало на 11,3 млн евро, свидетельствует оперативная информация Госкассы.

Министр финансов Латвии Янис Реирс на прошлой неделе в интервью передаче "Delfi TV с Янисом Домбурсом" заявил, что падение сборов подоходного налога с населения на 40% связано не с чрезвычайной ситуацией в связи с коронавирусом Covid-19. По его словам, на показатели повлияло то, что марте население страны подает декларации о доходах в Службу госдоходов, и начинается возврат переплаченных налогов.

Тем не менее, уже тогда Реирс подтверждал, что в ближайшие месяцы доходы бюджета будут уменьшаться. В качестве причин он назвал то, что во многих отраслях существенно замедлился оборот и предприятия остановили работу, а также то, что государство для смягчения последствий кризиса предоставило возможность отложить уплату налогов.