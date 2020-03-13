Несмотря на отмену акций 16 марта Нацблок призывает людей все же идти и чествовать легионеров Waffen SS
Foto: LETA

Несмотря на то, что в Риге запрещено проведение публичных мероприятий, в которых участвует более 200 человек и в связи с этим отменены акции 16 марта, посвященные легионерам Waffen SS, Национальное объединение все равно призывает всех желающих идти и возлагать цветы возле памятника Свободы и на кладбище в Лестене.

Нацблок называет свои действия "призывом к каждому патриоту индивидуально почтить легионеров". Также упоминаются критерии обращения: его адресуют гражданам Латвии, у которых все в порядке со здоровьем и которые не находятся под карантином.

Председатель Нацблока Райвис Дзинтарс считает, что такие действия дадут человеку "индивидуальный и личностный миг у памятника Свободы". "Скажем спасибо легионерам за борьбу с оккупацией и за восстановление Латвии", — сообщил политик.

Напомним, что в связи с объявленной чрезвычайной ситуацией в Риге запрещены все уличные публичные мероприятия, в том числе собрания, шествия и пикеты — вне зависимости от числа участников. Такое решение после консультаций с представителями правоохранительных органов в пятницу приняла временная администрация Рижской думы.

В свою очередь, организаторы памятных мероприятий 16 марта сегодня проинформировали самоуправление, что не будут проводить заявленные мероприятия.

Как сообщалось, в связи с распространением Covid-19 в Латвии с сегодняшнего дня до 14 апреля объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Отвечать за координацию работы ответственных органов во время чрезвычайного положения будет Минздрав.

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