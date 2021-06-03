Несмотря на улучшение ситуации, Латвия все еще на третьем месте по заболеваемости в ЕС

Заболеваемость Covid-19 продолжает снижаться в большинстве стран ЕС и Европейской экономической зоны. В том числе и в Латвии — но в Латвии не так быстро, как в других странах, поэтому она все еще остается на третьем месте по заболеваемости. Об этом сообщает LETA со ссылкой на Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На третьей место Латвия попала на прошлой неделе — до этого она была на пятом.

По подсчетам Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с 17 по 30 мая кумулятивная заболеваемость в Латвии была 268,4 случая на 100 000 жителей — выше она только в Литве и Нидерландах, и немного отстает Бельгия.

Самая высокая заболеваемость сейчас в Литве — 311,8 случая на 100 000 жителей, самая высокая — на Мальте с 9,9 случая на 100 000 жителей.

В Эстонии этот показатель снизился до 175,9 — она находится на девятом месте в Европе.

По показателю смертности от коронавируса Латвия находится на шестом месте — 54,5 случая на миллион жителей в течение 13 дней. Самая большая смертность сейчас в Хорватии, в Литве этот показатель составляет 58,7, а в Эстонии — 22,6.

Латвия все еще находится в "красной" зоне на карте: там находятся страны, заболеваемость в которых больше 150 и меньше 500 случаев на 100 000 жителей. В этой же зоне находятся Литва и Эстония. На этой неделе впервые ни одна страна ЕС не находится в "темно-красной" зоне с заболеваемостью выше 500 — исключен из нее и Вильнюс.

Большая часть стран сейчас находится в "оранжевой" зоне, где заболеваемость выше 25 и ниже 150 случаев на 100 000 жителей, а в "зеленой" зоне с заболеваемостью ниже 25 находятся Исландия, Финляндия и некоторые регионы европейских стран. Стоит отметить, что на этой карте нет данных по Швеции и регионам Ирландии.