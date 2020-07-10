Несмотря на вспышку Covid-19, Минздрав пока не рассматривает отмену выборов в Риге и перенос начала учебного года
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Сегодняшние тенденции заболеваемости Covid-19 пока не являются основанием для отмены выборов в Рижскую думу и переноса начала учебного года, заявила после заседания правительства министр благосостояния Илзе Винькеле.

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Ситуация с новыми случаями Covid-19 заставляет действовать быстро, чтобы ограничить заболеваемость, добавила она.

Виньеле напомнила, что кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии все еще остается одним из самых низких в Европе, но динамика новых заболеваний будет контролироваться, и в зависимости от нее могут быть приняты решения об ограничениях.

Информацию о том, как начнется учебный год, Министерство образования и науки должно подготовить до конца июля.

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LETA

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Министерство образования Илзе Винькеле
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