Несуществующие места: сотни подростков в конце августа узнали, что не попали в профшколы

Прямо перед началом учебы сотни латвийских подростков оказались в неприятной ситуации: специальность выбрали, в техникум поступили, вовремя подали документы и прошли отбор. Но в конце августа, перед заключением договора, некоторым неожиданно пришло письмо: простите, но мы вас не берем, сообщает rus.LSM.lv.

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Дочери Татьяны Кругловой 16 лет. Она окончила 9-й класс, решила поступать в Рижский техникум туризма и творческой индустрии. Специальность — кондитер. Мама рассказывает: в июне подали документы, в июле получили ответ — девушка зачислена. 23-го числа она должна была подписать договоры, но вместо этого ей пришло письмо о том, что девушку не примут в техникум. Прощальное письмо получили 60 поступающих из 90. Вот оно:

"Девятнадцатого августа Техникум от Министерства образования получил точное число бюджетных мест. Сколько их будет, было уточнено во время трехстороннего совета. Работодатели и Минэкономики указали, что в сфере общепита и гостиничных услуг запрос на работников существенно сократился. Выросло число безработных. В связи с этим надо сократить прием".

Дальше: "простите и до свидания". Сокращения коснулись не только кондитеров, но и других профессий, которые предлагает техникум. Не попали туда, куда хотели, почти 120 ребят.

"У кондитеров самое существенное сокращение. Мы надеялись на поддержку отрасли и планировали 90 мест. Разрешены 30 мест", — говорит Илзе Лочмане, директор Рижского техникума туризма и творческой индустрии. По словам директора, всем, кто не попал, они предлагают другие специальности. Никто с жалобами не обращался.

Но в Министерстве образования говорят, что все не совсем так. Точное число бюджетных мест было известно заранее. А в конце августа распределяли дополнительные места. Бывает так, что на какие-то профессии спрос небольшой, остаются вакансии. Тогда финансирование "перекидывают" туда, где желающих много. Например, кондитерам. Однако сейчас, во-первых, растет число желающих получить профессию. Во-вторых, на трехстороннем совете было решено помогать не тем отраслям, где переизбыток, а там, где острая нехватка рабочих рук. Это строительство, сельское хозяйство, транспорт, энергетика. То есть техникум, говорят в министерстве, набирал подростков на несуществующие места.

Рижский техникум туризма и творческой индустрии, как говорят в министерстве, такой не один. Например, Рижский техникум искусств и медиа заявок принял почти в два раза больше, чем может. Рижская профшкола торговли — почти на 40%.