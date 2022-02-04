Нет оснований думать о продлении учебного года, считает министр образования

Министр образования и науки Анита Муйжниеце (Новая Консервативная партия) заявила LETA, что нет оснований думать о продлении учебного года, если школы могут обеспечить удаленный учебный процесс и в тех обстоятельствах, когда многие болеют Covid-19.

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По словам политика, на данный момент получена только информация о решении начальной школы Стельпе продлить учебный год на первые две недели июня, поэтому вопрос о продлении учебного года в большем масштабе не актуален.

Яна Вайнберга, старший эксперт Государственной службы качества образования, пояснил, что решение о продлении учебного года для учащихся 1-8-х и 10-11-х классов, если по непредвиденным обстоятельствам нет возможности в полной мере обеспечить обучение процесс как минимум одну неделю, вправе принять руководитель образовательного учреждения после согласования с учредителем образовательного учреждения, чаще всего — с самоуправлением.

Она указала, что учебное заведение и его учредитель не обязаны информировать Государственную службу качества образования или Министерство образования о таком решении.

Вайнберга предлагает руководителям учебных заведений урегулировать вопросы организации школьной работы перед принятием решения о продлении учебного года, проинформировать учащихся и их родителей, решить вопросы заработной платы учителей и отпусков.

Уже сообщалось, что учебный год будет продлен на несколько классов в начальной школе Стельпе в связи с распространением Covid-19. В этой школе заболели Covid-19 девять педагогов, в связи с чем учебное заведение временно закрыто.