"Нет основания". Коалиционные партнеры не поддержат прошение об отставке Кариньша

Коалиционные партнеры "Нового Единства" — "Объединенный список" и Национальное объединение — не поддержат в четверг, 15 июня, проект решения о выражении недоверия премьер-министру Кришьянису Кариньшу ("Новое Единство").

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Прошение о выражении недоверия подали оппозиционные партии "Латвия на первом месте" и "Стабильность". Проект решения будет рассмотрен в четверг, 15 июня, на внеочередном заседании Сейма.

Оппозиционные партии призывают выразить вотум недоверия Кариньшу на том основании, что планы правительства по преобразованию экономики и остановке спада благосостояния, а желание главы Кабмина расширить коалицию после президентских выборов фактически парализовала работу правительства.

В понедельник, 12 июня, после собрания коалиционных партий глава фракции "Объединенного списка" ("ОС") Эдгар Таварс заверил, что "ОС" не поддержит прошение об отставке Кариньша.

Таварс иронично отметил, что скорее земля повернется вспять, если оппозиция не будет играть на ситуации, когда между коалиционными партнерами есть напряженность.

Национальное объединение также не поддержит отставку Кариньша заявила представитель этой политической силы Илзе Индриксоне. Она отметила, что коалиция может и способна работать, а подобные требования оппозиции — обычная практика.

Сам Кришьянис Кариньш считает, что под требованием оппозиции нет основания, поскольку правительство дееспособно. Поскольку мнение всех трех коалиционных партнеров по этому поводу ясно, то Кариньш уверен — никаких сюрпризов в четверг при голосовании в Сейме быть не должно.

Напомним, что сразу после президентских выборов, на которых главой государства был избран кандидат "Нового Единства" Эдгар Ринкевич, премьер-министр Кришьянис Кариньш("Новое Единство") заявил, что нужно расширить коалицию. Сейчас коалиция состоит из "Нового Единства" (26 депутатов), "Объединенного списка (15) и Нацобъединения (13) — итого 54 голоса. За избрание Ринкевича голосовали 26 депутатов "Нового Единства", 16 — Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), 10 — "Прогрессивных" — суммарно 52 голоса. Исход президентских выборов дал повод предполагать — голосование за Ринкевича обрисовало новый состав коалиции.

На данном этапе "Новое Единство" ведет переговоры о расширении коалиции с СЗК и "Прогрессивными". При этом Национальное объединение и "Объединенный список" возражают против самой идеи расширения коалиции. Правительство Кариньша, тем не менее, продолжает функционировать. А в кулуарах ходят слухи о том, каким может быть выход из сложившейся политической ситуации.