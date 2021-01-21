Нет сомнений в качестве работы KNAB. Нынешние и бывшие сотрудники бюро комментируют решение суда по делу LDz

Нет ни малейшего основания говорить о возможной некачественной работе Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по делу бывшего главы Latvijas dzelzceļš (LDz) Угиса Магониса, сообщила замначальника KNAB Инета Цируле. В свою очередь, бывший оперативник KNAB, политик Новой консервативной партии Юрис Юрашс сказал, что в последние месяцы циркулировали слухи о попытках добиться решения суда в интересах “влиятельных людей”.

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Цируле указала, что бюро согласно требованиям нормативных актов и принципам уголовного права собрало достаточные и однозначные доказательства взяточничества.

“Нет ни малейшего основания дискутировать о возможной некачественной работе KNAB, к тому же с первого дня уголовного дела мы тесно сотрудничали и согласовывали действия с прокуратурой”, - указала замначальника бюро.

Она отметила, что в судебной практике есть множество случаев, когда суд первой инстанции оправдал обвиняемых во взяточничестве лиц, а вышестоящие инстанции вынесли приговоры, ведущие к реальным тюремным срокам. Например, дело Latvenergo. Цируле поддержала решение прокуратуры опротестовать решение суда Видземского района в Лимбажи.

В свою очередь, бывший оперативник KNAB, работавший над делом Магониса, политик и депутат Сейма Юрис Юрашс сказал, что его не удивил исход дела.

“Я не удивлен, но не потому, что я не был уверен в доказательствах, а с другой стороны - по крайней мере последние два месяца ходили разные слухи и было понятно, что многие влиятельные люди, в чьих интересах был такой исход, делали всё возможное, чтобы такое решение было принято”, - сказал депутат. Юрашс воздержался от уточнения, кто эти “влиятельные люди” и в чем заключались попытки повлиять на исход дела.

Юрашс подчеркнул, что ему неизвестна мотивационная часть решения, однако он считает, что дела такого уровня должны рассматривать судьи с высоким уровнем профессионализма.

“Дело же рассматривал судья лимбажского района Карлис Янсонс, чья работа ранее заслужила негативных оценок и в ней был ряд нарушений. У меня это вызывает беспокойство, что понимание в лучшем случае было недостаточным. Надеюсь, это не связано с другими возможными обстоятельствами”, - сказал Юрашс.

Согласно архиву LETA, в 2015 году Янсонс получил выговор за то, что не выяснил объективную истину и оправдал бывшую полицейскую адажского самоуправления Андру Вейпу, обвиняемую в вождении в состоянии алкогольного опьянения. В 2018 году Янсонс получил замечание от Дисциплинарной коллегии судей за грубую халатность в рассмотрение другого дела.

Как уже сообщалось, 21 января суд Видземского района в Лимбажи оправдал бывшего главу LDz Угиса Магониса и эстонского предпринимателя Осиновского, подозреваемых во взяточничестве. Суд счел доказательства в деле недостаточными.