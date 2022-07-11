Нет ясности, будут ли применяться пени за коммунальные услуги в Риге

Поставщики коммунальных услуг в столице — предприятия Rīgas siltums, Rīgas ūdens и Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) — пока не могут внести ясность в вопрос, сохранятся ли в грядущем отопительном сезоне штрафные санкции, введенные этим летом, пишет портал lsm.lv.

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Все три муниципальных предприятия этим летом возобновили применение пени за просроченные платежи. Представители компаний пояснили Латвийскому радио, что послабления, введенные во время пандемии, более не актуальны.

Предприятиям нужны деньги

"Пандемия закончилась. Чрезвычайной ситуации на данный момент нет, и в следующем отопительном сезоне ожидается значительное повышение тарифов. Мы понимаем, что жителям будет сложно вносить платежи в следующий отопительный сезон, и чтобы выплата уже существующих долгов не задерживалась, мы начинаем начислять пени, чтобы ускорить выплату долгов", — сказала член правления Rīgas siltums Бируте Крузе.

На данный момент сумма непогашенных долгов жителей за оказанные Rīgas siltums услуги составляет 5,4 миллиона евро. В компании рассчитывают, что к новому отопительному сезону люди выплатят этот долг.

"Мы готовимся к следующему отопительному сезону, и в отличие от прошлых лет, в этом году за природный газ не российского происхождения нам нужно платить авансом за то, что будем потреблять зимой", — пояснила Крузе: "Поэтому нам нужны деньги, чтобы покупать природный газ".

По крайней мере, пока компания не собирается отказываться от применения договорных штрафных санкций за неоплаченные счета в начале следующего отопительного сезона.

"Но не исключено, что мы это тоже пересмотрим. Если наши акционеры решат, что нет необходимости начислять пени, то мы точно не будем это делать. Но на данный момент такое решение не принято", — утверждает Крузе.

Представитель RNP Уна Греневица также не внесла ясность в вопрос, будут ли отменены штрафные в следующем отопительном сезоне.

"Такие дискуссии могут быть, в ряде предприятий, и в самоуправлении — такие переговоры обязательно будут. Конечно,

мы будем следить за ситуацией с отоплением. По прогнозу, счета по этой позиции возрастут вдвое", — признала Греневица.

Представитель RNP не отрицает, что применение санкции может стать фактором риска для жильцов, которые не справляются с платежами. Поэтому RNP публикует в счетах информацию о том, что у клиентов есть возможность обратиться в социальную службу, если у них возникнут трудности с оплатой.

"Это нужно делать как можно раньше, если есть ощущение, что сейчас или в будущем могут возникнуть какие-то трудности. Не стоит ждать два-три месяца, потому что обычно это та граница, за которой оплата счета становится практически невозможной", — сказала Греневица.

В ожидании политического решения?

Держателем частей капитала компаний-поставщиков коммунальных услуг является Рижское самоуправление, интересы которого в предприятиях представляет исполнительный директор города Янис Ланге ("Новое Единство").

По его словам, переговоры о применении штрафных санкций обязательно состоятся.

"Нужно понимать, что это решение (об отмене пени) стоит денег. И это совсем не нормальная ситуация — несвоевременная оплата счетов и неуплата пени. В этот летний период мы обсуждали этот вопрос со своими обществами капитала, сейчас эта практика прекращена", — сказал Ланге.

"Но с учетом того, каковы цены на энергоресурсы и что будет осенью, вероятно, мы снова призовем наши общества капитала не применять штрафные санкции в следующем отопительном сезоне, проявив социальную ответственность и быть социально ответственными", — сказал Ланге.

Исполнительный директор Риги указал, что в следующем отопительном сезоне цены на энергоресурсы окажут гораздо более существенное влияние на платежеспособность населения, чем в прошлом. Поэтому и государство, и самоуправление должны искать способы, как помочь населению не попасть в долговое ярмо. Неприменение пени было бы небольшой, но все же помощью.