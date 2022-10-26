Нетипично теплая погода ожидается и на следующей неделе

В конце октября и начале ноябре в Латвии будет нехарактерная для этого периода года высокая температура воздуха. Вероятно, будут побиты рекорды тепла, прогнозируют синоптики, сообщает агентство LETA.
Ожидается, что максимальная температура воздуха составит +9..+15, в отдельные дни столбик термометра может подняться до +17 градусов. Ночью и в утренние часы температура будет опускаться до
+6..+12 градусов. Иногда, по мере прояснения неба, кое-где — в основном в восточных районах — воздух станет на несколько градусов прохладнее.
Ветер преимущественно будет дуть южный, западный, иногда порывистый.
Сохранится повышенная влажность воздуха, поэтому ожидаются дымка и туман, возможны дожди. Однако осадки не будут обильными.
Прогнозируется, что ноябрь в Латвии будет несколько теплее нормы, и самые большие отклонения от типичных показателей температуры воздуха придутся именно на начало месяц.
Теплая погода на большей части Европы связана с потоком воздуха с юго-запада, движимым циклонами на западе и севере Европы и областью высокого давления на остальной территории. Согласно сезонным прогнозам, зимой синоптическая ситуация изменится и ожидаются волны холода, однако средняя зимняя температура прогнозируется выше нормы.
Как уже сообщалось, в предыдущие четыре года и октябрь, и ноябрь в стране были теплее, чем в среднем за много лет, следует из данных Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. За последние десять лет только один раз — в 2016 году — средняя ноябрьская температура воздуха в Латвии была ниже нормы, а в 2020 году она поднялась выше нормы на 3,3 градуса, достигнув +5,5 градусов, что является новым ноябрьским рекордом.