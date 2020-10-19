Нетрафарированные авто с камерами на 360 градусов "поймали" более 4600 машин без OCTA

С октября 2019 года по июнь этого года нетрафарированные автомобили Госполиции, оснащенные специальными камерами, которые способны фиксировать дорожные нарушения на все 360 градусов, выявили 4600 случаев езды без обязательного полиса страхования OCTA и 108 случаев разговора по телефону за рулем. Всего за этот период камерами зафиксировано более 7 тысяч самых различных нарушений, рассказал в интервью Латвийскому радио представитель Бюро наздора и координации сообщения Госполиции Андрис Лоцс.

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Помимо этого, фоторадары теперь фиксируют не только нарушение скоростного режима, но и "вылавливают" автовладельцев без действительного техосмотра и полиса ОСТА. Сейчас За ряд нарушений водителю грозит штраф в несколько сотен евро.

С 1 июля за каждое нарушение выписывают отдельный штраф. Минимальное наказание за превышение скорости — 20 евро, за отсутствие техосмотра — 55 евро, за езду без ОСТА — 350 евро.

В этом году фоторадары зафиксировали 1061 машину без ОСТА и 673 — без техосмотра.