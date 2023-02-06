Нетрезвая мать не смогла попасть в квартиру, внутри остался ребенок

В минувшие выходные рано утром сотрудники полиции получили вызов в жилой дом в Елгаве, где в квартире остался запертым шестилетний ребенок. Нетрезвая мать девочки встретила стражей порядка в подъезде.

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Вызов на адрес поступил в 4.30 утра. Сообщалось, что оперативным службам требуется помощь полицейских, чтобы попасть в запертую квартиру. На месте находились спасатели и медики скорой.

В подъезде на полу сидела женщина, которая пояснила, что вышла из квартиры, а дверь захлопнулась, внутри осталась шестилетняя дочь. За дверями был слышен детский голос.

Дверь была закрыта на два замка, один из них удалось открыть. Для второго найти ключи не получилось. Стражи порядка попросили женщину поискать их в сумочке. Ключи удалось найти и открыть дверь.

Мать ребенка находилась в явном алкогольном опьянении и не смогла ответить на вопросы полицейских и внятно рассказать, что произошло. В выдохе женщины было констатировано 2,92 промилле. Учитывая, что в таком состоянии мать не могла позаботиться о ребенке, девочку было принято передать родственникам. В отношении женщины начат административный процесс за оставление без присмотра ребенка, не достигшего семилетнего возраста. Согласно Закону о защите прав ребенка, за данное нарушение грозит денежный штраф до 210 евро.

Государственная полиция призывает жителей не быть равнодушными, и если возникли подозрения, что в семье за ребенком нет должного присмотра и ему грозит опасность, сообщать об этом в правоохранительные органы.