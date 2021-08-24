Невакцинированные депутаты Сейма смогут очно работать в парламенте, предоставив негативный тест на Covid-19
Foto: Saeimas administrācija

Президиум и Совет фракций Сейма единогласно договорились, что депутаты, которые не привились и не переболели Covid-19, смогут участвовать в очной работе парламенте в случае, если предоставлят негативный тест на коронавирус.

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Как отметила спикер Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение), это решение одобрили юристы и эпедимиологи. По словам Мурниеце, такие вопросы не оговорены в Регламенте работы Сейма, рассматривают Президиум и Совет фракций парламента.

Мурниеце отметила, что тестирование позволит включить всех депутатов в очную работу Сейма.

Как уже сообщалось, эксперты, опрошенные Сеймом, указали — права человека и Сатверсме не запрещают потребовать от депутатов для участия в очной работе негативный тест на Covid-19, сообщает портал lsm.lv. Президиум Сейма выяснил, что у абсолютного большинства депутатов уже есть "ковидный" сертификат, подтверждающий факт вакцинации или перенесенной болезни в течение последнего полугодия. Однако, есть несколько депутатов, которые не привились.

"Если оценивать с точки зрения прав человека, Сейм может потребовать у таких депутатов перед посещением заседания показать негативный тест на Covid-19", — считает Кристине Лице, представитель Латвии в международных институциях, специализирующихся на правах человека.

Планируется, что уже 2 сентября заседание Сейма — после долго периода удаленной работы — состоится в очном режиме.

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