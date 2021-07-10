Невакцинированные должны соблюдать самоизоляцию при въезде в Латвию из восьми стран

С сегодняшнего дня непривитые от Covid-19 люди должны будут соблюдать десять дней самоизоляции при въезде в Латвию также из Люксембурга, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Также невакцинированные должны будут соблюдать десять дней самоизоляции при возвращении из Великобритании, Ирландии, Португалии, Испании, Андорры, Монако и Кипра.

Список стран, по приезде из которых никто не должен соблюдать самоизоляцию, не изменился.

14-дневный совокупный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 43, что меньше, чем неделю назад, когда он составлял 61,9.

Средний показатель Европейского союза и Европейской экономической зоны увеличился и достиг 51,6. Неделю назад он составлял 38,6.

В Эстонии показатель продолжает снижаться и на прошлой неделе достиг 29,3, а в Литве показатель снизился до 17,3.

В настоящее время ни одна страна в мире не включена в список стран с особенно высоким риском с эпидемиологической ситуацией, которая может представлять серьезную угрозу для здоровья населения.